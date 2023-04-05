Садовод-эксперт научил, как сажать малину весной: основные моменты

Как утверждают опытные дачники, высадкой малины можно заниматься с апреля по май. А точнее, начиная с середины апреля.

Не нужно ждать, пока раскроются почки, сделать это надо раньше.

Нельзя сажать туда, где росла картошка или помидоры.

На прямом солнце лучше не пристраивать малину, потому что в жару замучаете себя поливами. Выберете слегка притененное место, например, около изгороди, забора.

Почву удобряем с осени, подойдет перегной или перепревший навоз.

В высаживании ничего сложного нет. Делаем ямку, погружаем туда кустик, расправляем корни. Засыпаем землей по корневую шейку, уплотняем, теперь делаем полив.

Каждому молодому кустику надо два литра воды. Потом малину надо мульчировать. И еще сделать обрезку, оставляя на побегах по 4-5 почек.