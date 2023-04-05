В среду в Нью-Йорке состоится всего девять пресс-конференций автопроизводителей, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Многие из новых моделей были представлены ранее, поскольку автопроизводители уходят от автошоу и представляют новые продукты виртуально.
Ram 1500 Rev присоединяется к пикапам от Ford, General Motors, Rivian и Lordstown Motors на поле, которое становится все более переполненным. Tesla должна начать продажи своего долгожданного кибергрузовика в конце этого года.
Ram больше похож на нынешнюю модель, работающую на бензине, чем на более футуристический концепт, который компания показала в январе. Но он полон новых технологий.
Rev будет поставляться с двумя аккумуляторными блоками на выбор: стандартным с запасом хода до 350 миль и дополнительным блоком большего размера с ожидаемым запасом хода 500 миль.
Компания заявляет, что он также может буксировать до 14 000 фунтов и перевозить 2 700 фунтов на своей кровати. 654-сильный грузовик также может разогнаться с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды, что исключительно быстро для автомобиля такого размера.
Новый электрический пикап Ram может проехать без подзарядки до 500 миль
Электрический пикап Ram с запасом хода на одной зарядке до 500 миль и аккумуляторный внедорожник Kia - одни из новых автомобилей, представленных в среду на Нью-Йоркском международном автосалоне.
В среду в Нью-Йорке состоится всего девять пресс-конференций автопроизводителей, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Многие из новых моделей были представлены ранее, поскольку автопроизводители уходят от автошоу и представляют новые продукты виртуально.
-
21:30
Иван Ободов
Флоридское отделение NAACP призывает чернокожих не посещать штат
Флоридское отделение NAACP хочет, чтобы национальный совет издал совет по путешествиям по штату, призывая чернокожих людей избегать посещения или переезда в штат Флорида в ответ на ряд предложений, выдвинутых республиканским губернатором.
-
21:26
Иван Ободов
В Гаити зафиксировано трехкратное увеличение числа похищений в начале 2023 года
За первые три месяца этого года на Гаити было зарегистрировано не менее 389 похищений, что в три раза больше, чем в последнем квартале 2022 года, поскольку банды пытаются возместить потери от международных санкций.
-
21:23
Иван Ободов
Полиция Таиланда сообщила, что китайские прихожане церкви будут депортированы
Более 60 самоизгнанных членов китайской христианской церкви, которые были задержаны в Таиланде после получения статуса беженца ООН, будут депортированы к следующей неделе, вероятно, в третью страну, сообщили официальные лица в среду.
-
-
-
-