Новый электрический пикап Ram может проехать без подзарядки до 500 миль

В среду в Нью-Йорке состоится всего девять пресс-конференций автопроизводителей, что гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Многие из новых моделей были представлены ранее, поскольку автопроизводители уходят от автошоу и представляют новые продукты виртуально.



Ram 1500 Rev присоединяется к пикапам от Ford, General Motors, Rivian и Lordstown Motors на поле, которое становится все более переполненным. Tesla должна начать продажи своего долгожданного кибергрузовика в конце этого года.



Ram больше похож на нынешнюю модель, работающую на бензине, чем на более футуристический концепт, который компания показала в январе. Но он полон новых технологий.



Rev будет поставляться с двумя аккумуляторными блоками на выбор: стандартным с запасом хода до 350 миль и дополнительным блоком большего размера с ожидаемым запасом хода 500 миль.



Компания заявляет, что он также может буксировать до 14 000 фунтов и перевозить 2 700 фунтов на своей кровати. 654-сильный грузовик также может разогнаться с нуля до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды, что исключительно быстро для автомобиля такого размера.