Дачница со стажем назвала три правила, чтобы вырастить урожайную клубнику без «химии»

Садовая химия помогает вырастить много ягод, но каким будет качество - это еще вопрос. А вот органические подкормки всегда гарантировано улучшают вкус клубники.

Компост даст растению много питательных элементов, вносить его надо в приходом весны. Слой удобрения укладываем на грядку, его желательная высота - 1-2 см.

Мульчирование на основе соломы, хвои сосны или ели - полезная процедура для клубники. Она напитает полезными веществами, не даст появиться сорнякам.

От вредителей тоже можно защищаться натуральными средствами, например, посадить рядом с клубникой растения, которые испускают сильный запах.

Можно пристроить ягодник рядом с чесноком или луком. Тогда болезни клубнике точно не страшны.