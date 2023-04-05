Госатомнадзор одобрил запуск второго энергоблока Белорусской АЭС

По словам руководителя проекта по возведению станции Виталия Полянина, разрешение подтверждает штатную работу всех систем.

Речь идет о соответствии нейтронно-физических характеристик реактора второго энергоблока установленным параметрам.

То же касается надежности работы систем управления нейтронной мощностью реактора и его контроля.

Полянин уточнил, что сначала мощность реактора будут постепенно увеличивать до 40% от номинальной, а затем запустят его на холостом ходу.

Следующим этапом станет включение энергоблока в белорусскую энергетическую систему.