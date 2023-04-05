Факторы, снижающие урожайность картофеля: не допускайте этих ошибок

Опытные дачники умудряются на небольшой площади получать большой урожай каждый год.

Чтобы войти в их число, нужно знать некоторые тонкости выращивания этого популярного овоща.

Подкормки

Под картофель нельзя вносить свежий навоз. От такого удобрения корнеплод поражается грибковой инфекцией: на клубнях появляется парша, а на ботве – фитофтороз.

Корнеплоды становятся водянистыми и невкусными.

Лучше всего картофель отзывается на перегной, который вносят перед посадкой (4-6 кг на 1 м. кв).

Повышает урожайность картофеля подкормка по листу сразу после цветения растений.

Ботву опрыскивают раствором суперфосфата (2 ст.л. на 10 л воды). Опрыскивание проводится ранним утром до восхода солнца.

Посадочный материал

Использование много лет подряд (более 7-10 лет) собственного посадочного материала приводит к снижению урожайности. Семенные клубни необходимо обновлять.

Лучше всего сажать на одном участке несколько разных сортов, имеющих разные сроки созревания.

Так повышается вероятность хорошего урожая хотя бы одного из сортов.

Севооборот

Нельзя из года в год выращивать картофель на одной и той же площади.

Это увеличивает риск заражения почвы нематодой (червями-паразитами). Соответственно, будет заражена и картошка.

Участок под картофель лучше всего менять ежегодно.

Для очищения грунта от нематоды осенью высевают озимую рожь, дают ей взойти, а весной перекапывают грунт вместе с ней.