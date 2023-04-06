PLOS ONE: ученые обнаружили окаменелые следы гигантской амфибии, существовавшей до появления динозавров

Исследование описано в журнале PLOS ONE. Новые окаменелости были обнаружены на палеоповерхности Дейва Грина в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке. Они были обнаружены на поверхности скалы.

Согласно новому исследованию открытия, темноспондильные ринезухиды, останки скелетов которые были обнаружены в прошлом, существовали в поздний пермский период. Эти двухметровые древние гигантские амфибии имели тела, похожие на крокодилов или массивных саламандр.

Отпечатки показали, что эти древние гигантские амфибии плавали, размахивая хвостом из стороны в сторону, также кажется, что они поджимали ноги во время плавания.