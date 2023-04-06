Nature Ecology & Evolution: волшебные круги в Австралии поставили ученых в тупик

Издание Nature Ecology & Evolution пишет, что круги, однако, гораздо менее загадочны для коренных жителей.

Ученые экстраполировали закономерности, обнаруженные в африканских пустынях Намибии и Анголы, и пришли к выводу, что австралийские круги были вызваны самоорганизацией трав, конкурирующих за воду и питательные вещества.

Но впоследствии оказалось, что в языках коренных народов были названия для этих голых кругов. Исследователи говорят, что на языке манджилыярра их называли «линиджи», а на языке варлпири они назывались «мингкирри».

«Линиджи — это дома термитов, которые живут под землей», — сказала в пресс-релизе Глэдис Биду, старейшина народа Марту и соавтор исследования. «Я узнал об этом от своих стариков и сам видел это много раз».