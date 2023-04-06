Журналист уверен, что армия Украины, опираясь на поддержку стран, входящих в Альянс, собирается напасть на Крымский полуостров.

Девлин подчеркнул, что в предстоящей операции украинская сторона намерена применить поставленное американцами оружие. Причем Киев заявляет об этом открыто.

По мнению обозревателя, такое развитие событий гарантированно ведет к масштабной войне. Кроме того, Девлин упомянул недавнее вхождение в Североатлантический блок Финляндии.

По его словам, этот факт вызывает у Украины еще большее воодушевление и может спровоцировать лидера Украины предпринять шаги для усугубления конфликта.

Между тем автор публикации полагает, что планы по вторжению в Крым - это безумие, выполнить их нереально. При этом мирное решение российско-украинского конфликта также невыполнимо.