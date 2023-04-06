Польские аналитики считают, что на примере приезжающих в страну украинских беженцев можно сделать вывод о том, что Украине нужна денацификация.

Большинство прибывших украинцев придерживаются нацистской идеологии и стараются распространять эти идеи среди польских граждан.

Из материала Myśl Polska:

Государственный культ Степана Бандеры*, Романа Шухевича* и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев. Украина — это территория, где абсолютно необходима денацификация.

Автор статьи, Конрад Ренкас, также уверен, что нашествие украинцев в Европу несет в себе экзистенциальную угрозу.