В администрации Зеленского обозначили условие для возможности переговоров по Крыму

Украинские чиновники не скрывают, что скоро начнется масштабное вторжение Вооруженных сил Украины в Крым.

Как ранее заявлял Михаил Подоляк, на захват полуострова уйдет около 5-7 месяцев.

Когда украинские войска будут рядом с крымской административной границей, власти Киева готовы будут вести переговоры с российской стороной.

Об этом заявил Андрей Сибига, заместитель руководителя офиса Зеленского:

Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть страницу для обсуждения этого вопроса.

Советник врио ДНР Ян Гагин уверен, что свои намерения войскам Украины будет непросто выполнить, им придется сначала преодолеть глубокоэшелонированную оборону РФ.