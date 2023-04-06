Вассерман объяснил, почему жена главы Польши приветствовала Зеленского на русском языке

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, публицист и телеведущий, объяснил инцидент с русским приветствием.

Он указал на то, что большинство польских граждан изучали русский язык в школах в советские времена.

Также многие поляки говорят по-русски вследствие выгодного экономического взаимодействия Польши и России.

Однако украинским большая часть польского населения не владеет, потому что в этом нет, по словам Вассермана, никакого экономического или культурного смысла.

При этом сам Зеленский не достаточно уверенно владеет родным языком.

Исходя из этих фактов становится понятным, почему жена Анджея Дуды заговорила с президентом Украины на русском языке. По словам депутата, такая ситуация вполне естественна.