Corriere della Sera: во время обследования у Берлускони выявили лейкемию

Утром четверга, 6 апреля, журналисты новостного агентства Corriere della Sera со ссылкой на инсайдеров уведомили общественность о том, что экс-премьер Италии Сальвио Берлускони, накануне госпитализированный в одну из местных клиник для обследования, страдает от серьёзного заболевания крови — лейкемии.

Репортёры CdS утверждают, что в действительности госпитализация Берлускони не носила планового характера, поскольку предыдущая поездка бывшего итальянского премьера также была связана с лейкемией. Известно, что в прошлый раз политик оказывался в медицинской клинике 28 марта.

Изначально в СМИ появилась альтернативная версия срочной госпитализации Сальвио Берлускони: журналисты предполагали, что политик страдает от проблем с функционированием дыхательной системы и вероятно болен пневмонией. К текущему моменту известно, что данная версия не соответствует действительности.

Характерно, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни косвенно подтверждает правдивость материала газеты Corriere della Sera, утверждая, что в настоящий момент Берлускони был доставлен в отделение больницы из-за болезни, от которой ему не удалось излечиться во время предыдущей госпитализации.

Таяни подчёркивает, что сейчас Сальвио Берлускони проходит лечение в итальянской клинике San Raffaele и может дышать самостоятельно, поскольку не страдает от пневмонии.