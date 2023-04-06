Абрикос на даче: какие секреты помогут ему прижиться в средней полосе

Абрикос лучше всего растет на легких, плодородных, хорошо увлажненных почвах. Перед посадкой теплолюбивого дерева нужно добавить в грунт смесь торфа, глины и песка. Сюда же можно добавить перепревший компост и доломитовую муку.

Саженец высаживают в конце апреля. Размер посадочной ямы - не менее 70х70. При высадке проследить, чтобы корневая шейка саженца была на несколько сантиметров ниже уровня почвы.

Поливать деревце нужно при посадке и пересадке. А также - через пару недель после цветения и за неделю до созревания плодов. Норма полива - 40-50 л на взрослое дерево, в засуху - около 70 л.

В конце лета растение нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями - это способствует лучшему вызреванию побегов. На зиму мульчировать корни компостом (но не близко к стволу). Побелить стволы и скелетные ветви - это убережет от солнечных ожогов и морозобоин.

Для защиты от болезней обрызгать медьсодержащими препаратами.