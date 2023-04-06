Правительство Финляндии и премьер-министр Марин ушли в отставку

Днём четверга, 6 апреля, премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей политической фракции на выборах, после чего подала в отставку. Вслед за Марин в отставку подали все члены действующего финского правительства. Характерно, что Санна Марин являлась самым молодым премьером в мире, заняв этот пост в возрасте 37 лет.

К текущему моменту известно, что президент Финляндии Саули Нийнистё официально одобрил прошения об отставке со стороны Марин и местного правительства, ввиду чего Кабинет министров вместе с возглавляющим его премьером был незамедлительно распущен для проведения новых выборов.

Новостное агентство The Guardian опубликовало статью, в которой выразило уверенность, что поведение Санны Марин не соответствовала занимаемой ей должности. В частности, в прошлом году Марин была вынуждена пройти тест на употребление запрещённых психоактивных веществ после того, как девушка выложила серию фотографий с вечеринки, на которой она была.

В то же время журналисты американской газеты The New York Times уверены, что Санна Марин своим примером показала целесообразность нахождение молодых политиков на руководящих должностях, фактически открыв дорогу для новых поколений политических деятелей по всему миру.

Также информагентство WSJ считает, что население Финляндии благодарно Марин за то, что во время буйства пандемии COVID-19 страна наименее других пострадала от последствий распространения вируса.