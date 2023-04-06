Мельник: Минские соглашения провалились из-за эгоистических интересов ФРГ

6 апреля заместитель министра иностранных дел Украины и бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник пообщался с местными журналистами, где порассуждал на тему причин, которые привели к провалу Минских мирных соглашений по дипломатическому урегулированию в Донбассе.

По мнению Мельника, формат "Нормандской четвёрки" оказался нежизнеспособным из-за того, что правительство Германии руководствовалось собственными эгоистическими интересами, не желая прилагать реальные усилия для прекращения боевых действий в Донецкой и Луганской Народных республиках.

При этом Андрей Мельник считает, что администрация Берлина могла оказать давление на правительство России, однако в действительности немецкое правительство решило не злить администрацию Москвы, продолжая своё участие в "нормандском формате" на крайне пассивных условиях.

Характерно, что ранее Мельник был вынужден покинуть пост украинского посла в Берлине после серии громких высказываний, получивших широкую критику в мировых СМИ. В частности, Андрей Мельник публично сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" из-за его нежелания поставлять оружие Киеву.

Также ранее Мельник в одном из интервью пытался героизировать националиста Степана Бандеру, оскорбил Илона Маска с помощью нецензурной брани и требовал у Запада поставок подводных лодок в Украину.