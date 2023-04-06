Садовод-эксперт назвал удобрение для вишни, которое эффективнее навоза

Подготовка к плодоношению включает разные мероприятия. Одно из главных - подкормка. Многие садоводы отдают предпочтение навозу, но назвать его полностью безопасным нельзя.

Особенно не рекомендуется вносить свежую органику.

В апреле можно начать подкормки вишни с доломитовой муки. Как правило ее действие связывают с раскислением грунта. Но этот компонент также хорошо влияет на плодородие почвы.

Добавлять муку можно даже по снегу. Принято считать, что талая вода, проникает к корням вместе с добавленным удобрением.

На квадратный метр области вокруг ствола потребуется стакан доломитовой муки. Примерная площадь внесения удобрения определяется с ориентиром на крону дерева.

Чем она пышнее, тем больше должна быть охватываемая площадь.

Кальций, содержащийся в доломитовой муке, способствует росту крупных ягод. Также мука стабилизирует уровень РН почвы.

Это также хорошо отражается на развитии дерева и его урожайности.

Вместо навоза вносить доломитовую муку можно не только под вишню, но и под сливовые деревья.