Обеспечить суперурожай малины: что для этого надо сделать с растением весной

Какие работы в малиннике нужно сделать весной? Если она была накрыта либо связана - кусты в апреле нужно освободить. Поднимать ветви не нужно: растение это сделает само.

Если по осени не вырезали ветви малины, которым более 2-х лет, это надо сделать сейчас: ягод на них все равно не будет. Потому незачем растению тратить силы на питание пустого побега.

Также нужно убрать все поврежденные, больные ветви. Кроме того, следует сделать еще и стимулирующую подрезку - до момента, когда начнут набухать почки.

Для этого все побеги укоротить на 5-7 см. Эта процедура стимулирует рост и развитие боковых почек - соответственно, и урожая будет в разы больше.

Когда кусты выпрямятся, малину надо подвязать, потому что под тяжестью листвы и ягод ветки будут падать, и урожай из-за этого будет портится и осыпаться. Также надо аккуратно прорыхлить почву, чтобы корни малины получили доступ к воздуху и могли дышать.

До активного распускания почек растение надо обработать против паразитов и болезней. Для этого 100 гр. бордосской смеси и 20 мл. "Фитоверма" растворить в 10 л воды. Обрызгать им растение.

Без подкормки тоже не обойтись. Для этого малинник сначала пролить, а затем раскидать под кусты по 30 гр. нитроаммофоски, немного заделать его в почву, и снова полить. Можно сразу сделать жидкую подкормку, растворив вещество в воде.

После подкормки малинник замульчировать, идеально - с использованием перегноя.