Опытный садовод назвал средство, от которого и палка начнет пускать корни

Речь идет об алоэ, именно его полезные свойства помогают отращивать корни растениям.

Чтобы использовать алоэ как стимулятор, нужно взять нижние листики растения, они больше других наполнены полезными элементами.

Срезанные листики убираем в холодильную камеру на сутки, завернув в пакет. За это время в листках начнут вырабатываться биологически активные вещества.

Затем из листика надо выжать 10-12 капель сока, развести в литре воды. В такой раствор опускаем черенки для отращивания корней.

Через несколько дней корешки появятся, и можно высаживать черенок в грунт. Потом этой же водой саженцы поливаем после завершения посадочных работ.