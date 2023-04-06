Не сливайте в унитаз подкормку: пищевые отходы способны обеспечить шикарный урожай

Калий, фосфор и многие другие важные для растений минеральные вещества содержатся в простых средствах. Например, наши бабушки в качестве подкормок использовали многое из того, что попадется под руку. И опытным путем открыли очень действенные средства.

Какие рецепты они оставили нам в наследство?

Картофельный отвар

Мы его зачастую сливаем в унитаз, а наши предки остужали его и подливали под рассаду и взрослые растения. И были правы: такое средство питает растения нужными минералами и веществами.

Луковая шелуха

Это еще одно эффективное средство, повышающее иммунитет растений и защищающее их от многих болезней и вредителей.

Для приготовления настойки нужно 3-х литровую банку на треть наполнить луковой шелухой, залить водой. Если вода холодная, настой будет готов через сутки, горячей - через 5 часов. Им можно опрыскивать листья или поливать под корень.

Настой из сорняков

Это – прекрасный источник азота. Им можно весь сезон подкармливать томаты, огурцы, капусту и другие овощи.

Для этого любую ёмкость надо наполнить лебедой, крапивой, одуванчиками и другими травами, на две трети залить водой, настаивать до полного сбраживания неделю, подливать под корень, разбавив с водой в соотношении 1:5.

Древесная зола

Она содержит калий, фосфор, кальций и многие другие микроэлементы. Её вносят во время перекопки, в лунки при посадке. Можно приготовить и жидкую калийную подкормку. Для этого золу залить водой и настаивать сутки (1 л золы на ведро воды).

Хлебопекарные дрожжи

Они задают темп развитию растений, укрепляют их иммунитет. Как готовится средство? 200 г свежих дрожжей нужно растворить в 1 л теплой воды, долить водой до 10 л.

Поливать томаты, огурцы, перцы и баклажаны из расчета 1 л на растение. Для подкормки лука, свеклы, моркови нужно 3 л раствора на 1 кв. м посадок.