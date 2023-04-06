Знающая дачница назвала простое деревенское средство от вредителей для опрыскивания смородины

Хорошего урожая смородины без обязательных обработок от болезней и вредителей не бывает. Расскажем об одном просто средстве, которое проверено опытом уже не раз.

Содовый раствор готовится очень просто. И главное, ингредиент дешевый и найдется у каждой хозяйки.

В ведро надо набрать воды, всыпать туда пекарский порошок, влить немного жидкого мыла. Туда же добавить соду, из расчета 2 ст. л. на каждый литр воды.

Перемешиваем и переливаем в распылитель. Начинаем использовать: каждому кусту надо 3-4 литра раствора из соды.

Можно сделать перво опрыскивание ранней весной, уже при сходе снега. В любом случае до начала фазы цветения.