Наши предки никогда бы не стали париться в бане вместе с некоторыми людьми

К мытью в бане наши далекие предки относились с глубоким почитанием. Считалось, что там человек оздоравливается и что в этом месте происходит его общение с потусторонним миром.

Баня считалась неким таинственным ритуалом. Поэтому не рекомендовалось посещать ее вместе с некоторыми людьми, например, с больными, чтобы не подцепить от них какую-нибудь "хворь".

Также нельзя было мыться в бане вместе с пьяными. По древнему поверью, банные духи (банники) органически не переносили пьяниц и запросто могли заживо содрать с них кожу.

Несмотря на то, что в бане мылись, она считалась опасным местом, где запросто могла водиться всякая нечисть, особенно после полуночи. Именно поэтому не разрешалось приводить сюда незнакомцев - а ну как они окажутся колдунами или потусторонними сущностями.

Также наши предки наложили табу на посещение бани вместе с беременной женщиной. Женский банный дух - Обдериха - не любил беременных, поэтому мог содрать с них кожу во время мытья.

Женщины и мужчины всегда ходили мыться порознь, причем первыми всегда шли мужчины. Чтобы не стать жертвой банной нечисти, не рекомендовалось ходить в баню в одиночку, поэтому для похода сюда всегда подбиралась надежная компания.