Садовод с опытом объяснил, чем удобрять подзимний чеснок в апреле

Опытные садоводы утверждают, что после таких подкормок головка чеснока вырастет до 130 г.

Подкормка делается в апреле, точно число определяйте сами, но это надо сделать после появления чесночных ростков.

Наступает период отращивания зеленой массы, без нее потом не будет хорошего урожая. Поэтому первым делом стимулируем этот процесс, вносим необходимые элементы.

Раствор для подкормки делаем из селитры аммиачной и сернокислого магния. Каждого препарата взять по 20 г. Размешиваем в 10 л теплой воды.

Удобрение вливаем не под корень а в специально проделанные бороздки между рядами растений. Они должны быть достаточно глубокими.

Когда вся жидкость ушла в землю, углубления закапываем. Это предотвратит почву от заветривания и высыхания.