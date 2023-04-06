Новых арестанток ГУЛАГа мыли в бане, после чего голыми вели по узкому коридору

Доставка арестованных в ГУЛАГ, который располагался в отдаленных северных регионах, занимала долгое время. Поэтому сразу по прибытии заключенных первым делом вели в баню - чтобы они отмылись и постирались с дороги.

После этого женщины-арестантки должны были голыми пройти по узкому коридору, где их пристально осматривали сотрудники лагеря. По свидетельству очевидцев, делалось это с определенной целью - сотрудники исправительно-трудового учреждения выбирали женщин "для себя".

Арестанток условно подразделяли на несколько групп. К "рублевым" относили молодых, привлекательных, с отличной фигурой.

Их "забирали себе" начальники. Многие женщины не соглашались, и тогда их принуждали к отношениям насильно.

А некоторые, наоборот, осознанно шли на этот шаг, понимая, что хотя бы на некоторое время можно рассчитывать на покровительство и сносные условия пребывания в лагере.

"Полурублевыми" называли хорошо сложенных женщин, но с каким-либо небольшим недостатком, например, маленькой грудью.

"Пятнадцатикопеечными" считались малопривлекательные женщины. Но и на них находились "охотники" в лагере.

Хотя многие исследователи опровергают подобную градацию и ставят под вопрос само ее существование, есть сведения, что в некоторых лагерях такое все-таки практиковалось.