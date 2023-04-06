Арбенину проверяют по статье о дискредитации ВС РФ

В Генпрокуратуру РФ поступило заявление от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина с требованием проверить исполнительницу Диану Арбенину по поводу дискредитации военных РФ.

В документе сообщается, что сотрудники организации "не сводят глаз" с солистки "Ночных снайперов", которая не один раз позволяла себе критиковать решения властей РФ в отношении СВО.

Бородин припомнил, что еще в 2014 году, когда Крым вошел в состав российского государства, Арбенина на концерте попросила прощения у украинцев за своих российских коллег, заявив, что Украина и Россия едины.

В апреле 2022 года в Челябинске Арбенина представила песню, в которой осуждала СВО.

Бородин и его команда выразили обеспокоенность тем, что нет сведений о том, куда певица девает средства, вырученные на гастролях по России.