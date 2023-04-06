Дачный эксперт объяснил, как с помощью дрожжей добиться сладких помидоров

Дрожжи полезны для растений, они стимулируют рост, способствуют гармоничному развитию, улучшают плодоношение.

Ну и конечно же положительно влияют на вкус плодов.

Подкармливать растения надо в период появления и вызревания плодов. Вносится состав с интервалом в 2 недели.

Состав раствора: пачка сырых прессованных дрожжей или столько же сухих; 10 л чистой теплой воды.

Растворяем и перемешиваем. Потом поливаем, все очень просто.

В этот же состав можно добавить калийное удобрение. На 10 л всыпаем столовую ложку сульфата калия. Другая полезная добавка - 200 г древесной золы. Порошок перед этим гасим уксусом.

Затем раствор настаиваем сутки.

Приготовленную подкормку применить надо сразу, в свежем виде.

Каждый куст томатов требует около литра смеси.