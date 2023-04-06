Дачный эксперт объяснил, как с помощью дрожжей добиться сладких помидоров

Дрожжи полезны для растений, они стимулируют рост, способствуют гармоничному развитию, улучшают плодоношение.
Ну и конечно же положительно влияют на вкус плодов.
Подкармливать растения надо в период появления и вызревания плодов. Вносится состав с интервалом в 2 недели.
Состав раствора: пачка сырых прессованных дрожжей или столько же сухих; 10 л чистой теплой воды.
Растворяем и перемешиваем. Потом поливаем, все очень просто.
В этот же состав можно добавить калийное удобрение. На 10 л всыпаем столовую ложку сульфата калия. Другая полезная добавка - 200 г древесной золы. Порошок перед этим гасим уксусом.
Затем раствор настаиваем сутки.
Приготовленную подкормку применить надо сразу, в свежем виде.
Каждый куст томатов требует около литра смеси.