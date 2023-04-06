Огородник с опытом рассказал, что добавить при посадке картошки, чтобы уберечь ее от проволочника

Личинки проволочника - это потомство жуков-щелкунов, которые сами по себе безобидны и для растений, и для человека.

Личинки же могут испортить весь урожай.

Помочь может горчица. Смешайте горсточку порошка с почвой и положите это в ямку при высаживании картофелин. Кстати от личинок майского жука это средство тоже помогает.

Важно также помнить, что личинки очень любят селиться на пырее. Трава расползается по даче очень быстро, заполоняя все кругом.

Уберите этот сорняк с огорода, тогда и проволочника станет меньше.

Еще один полезный совет. Хорошо отпугивают личинок свежесобранные хвойные лапки.

Достаточно укрыть ими посаженный картофель, и дальше за состояние плодов можно не беспокоиться.

Эти простые меры помогут уберечь картофельный урожай и выкопать по осени здоровые чистые клубни.