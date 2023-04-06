Садовод поделился опытом защиты огородных грядок от слизней и домашних питомцев

Кроме слизней и улиток, топтать и портить дачные посадки могут любимые домашние питомцы, а именно - кошки.

Они, как известно, гуляют, где хотят, и очень любят забредать в огород, мешая нормально расти саженцам на грядках.

Помочь может обычное кофе. Многие дачники его обожают. А вот животным и вредителям вроде слизней и улиток его запах не нравится.

Кофеин надолго может отпугнуть паразитов от огорода, кошки тоже будут не в восторге и больше не будут хозяйничать на грядках.

Можно просто рассыпать молотый кофе по земле или перекопать с грунтом.

Запомните, кофейная гуща здесь не поможет, применять ее для борьбы с вредителями вместо молотого зернового кофе не имеет смысла.