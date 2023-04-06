Лук всем на зависть: какие настои помогут получить нереальный урожай

Наши бабушки знали толк в народных способах повысить урожай. Что не удивительно, ведь они проверены годами.

В частности, лук перед посадкой они замачивали в солевом растворе, который готовили из расчета 1 ст.л на на 1 л воды). Замачить нужно на пару часов. Это обеззаразит севок и укрепит его иммунитет.

После процедуры севок надо промыть и замочить в новом растворе - медовом. Готовится он из расчета 2 ч.л. на 1 л воды.

Высаживают подготовленный таким образом севок во влажный грунт - на глубину 2-3 см на расстоянии 5-7 см друг от друга.

Как только появятся ростки, нужно лук полить водой, а после этого - раствором нашатырного спирта. Готовится раствор из расчета 2 ст.л. на 10 л воды. На другой день лук нужно опять полить водой. Урожай после таких "купаний" овоща приятно удивит!