Бывалая дачница порекомендовала высокорослые томаты, которые дают самый хороший урожай

Если выбор подходящих для посадки сортов еще не сделан, присмотритесь к этим разновидностям, которые гарантировано не оставят вас без урожая.

Леденец красный (коричневый, розовый)

Достигают большой высоты, растут мощные и крепкие. Долго плодоносят, дают интересные плоды удлиненной формы разных цветов с продольными полосами. Одна кисть дает до 10 томатов. Масса одного помидора в среднем 40 г. Томаты будут со сладким вкусом, сочные и мясистые.

Золотой гребешок

Сорт относят к среднепоздним, индетерминантным видам. Очень любит свет. Развивает мощные стебли и разветвленную корневую систему. Одна кисть наращивает до 5 томатов. Цвет плодов золотисто-оранжевый, вкус сладковатый и яркий фруктовый аромат. Плодоношение продолжается долгий период.

Бабушкина радость

Особенность сорта в его крупных плодах. Они достигают веса 700 г. Индетерминантный вид, выращивать можно в теплице или в открытом грунте. В процессе роста нуждается в подвязке и формировании куста. Одна кисть завязывает около трех томатов. На вкус они сладкие, отличаются сочностью и сильным ароматом, в мякоти мало семян.