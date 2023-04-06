Выступление Ночных снайперов во главе с Арбениной не состоится в Казани

Концерт группы "Ночные снайперы" должен проходить в Казани 10 апреля на сцене местного театра оперы и балета.

В пресс-службе учреждения культуры сообщили, что мероприятие не состоится.

Также представители храма искусства информировали о том, как можно вернуть средства, потраченные на концерт. Поклонникам группы следует обращаться к распространителям билетом в месте приобретения.

Если билет покупался онлайн - значит и возврат денег производится по такой же схеме.

Ранее сообщалось, что общественный деятель Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку Арбениной на предмет дискредитации ею ВС РФ.