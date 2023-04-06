Почему завял пион и можно ли его вернуть к жизни

Какие ошибки останавливают рост и цветение самого любимого цветка дачников?

Уровень грунтовых вод

Если они залегают ближе, чем полметра от поверхности, и на участке после дождей скапливается вода - пионы не будут цвести. Более того - могут даже погибнуть. В такой ситуации может выручить возвышенная клумба либо дренаж на дне посадочной ямы.

Неподходящее место

Пионы нельзя сажать ближе, чем в полутора метрах от стены здания. Они также не будут цвести в тени деревьев. Особенно, если речь идет об ивах и березах - они для пионов токсичны.

Не та посадка

Эти цветы не любят ни заглубления, ни слишком мелкой посадки. Оптимально, когда почки возобновления размещаются на глубине около 5 см. Если пион посажен мелко, можно подсыпать грунта. При заглублении - поможет только пересадка.

Но пересадку тоже нужно провести правильно: кусты нельзя пересаживать без деления. Оптимальный размер деленки - 3-4 почки и 3-4 корня длиной 15 см.

Истощение куста

К такой ситуации могут привести активная срезка цветов (нужно срезать не больше 3 цветков с куста за раз), большое количество бутонов (если куст заложил их много, часть надо выщипать).

Неправильный полив

Пионы особо нуждаются во влаге в период формирования бутонов и закладки почек возобновления (во второй половине лета). При этом их нельзя поливать холодной водой из шланга.

Также вреден частый и мелкий полив: вода должна проникнуть на глубину залегания корней, то есть - 50-60 см. После полива почву у куста нужно подрыхлить или мульчировать скошенной травой.