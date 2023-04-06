Сильная вспышка на Солнце произошла 6 апреля и длилась 28 минут

Сотрудники российского ИПГ (Института прикладной геофизики), а точнее Гелиофизическая служба учреждения образования сообщила о том, что сегодня зафиксирована вспышка класса M3.0, длившаяся в течение 28 минут.

Ученые предполагают возможность возникновения 7 апреля вспышек на Солнце высшего и самого опасного класса Х.

Такие вспышки способны приводить к геомагнитным бурям и сбою в работе приборов, о чем сообщал ранее доцент РУДН Владимир Пинаев.

Общаясь с корреспондентом издания "Известия", ученый заявил, что солнечные вспышки происходят регулярно, но сильно различаются по своей мощности.