Медовая подкормка для хорошего роста и гармоничного развития рассады

Опытный садовод рассказал, как использовать медовую подкормку для выращивания крепкой здоровой рассады.

Это старый надежный способ, неоднократно проверенный огородниками. Рассада любых растений на него хорошо отзывается.

Возьмите чайную ложку меда, он должен быть натуральным. Приготовьте литр воды. Размешайте мед с водой. Поливать нужно в прикорневую зону.

Частота повторения подкормок - раз в две недели. Более частое использование не рекомендуется. Чем полезен такой полив?

Рассада нарастит мощную корневую систему, густую зелень, толстые стебли.

В меде много полезных веществ (включая микроэлементы и кислоты), поэтому такая подкормка приятна рассаде.