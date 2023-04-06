Овсянка вместо навоза: каша дает рассаде бешеный импульс к росту и гарантирует фантастический урожай

Овсяное удобрение отлично влияет на здоровье корней молодых растений: они начинают бурно развиваться, разрастаться по всему объему ёмкости. А если корни крепкие, то и здоровье всей культуры хорошее.

Как уточняет автор канала Удачный урожай на платформе Дзен, именно овсянка - один из основных компонентов популярного японского удобрения бокаши. Рассада становится сильной, у нее повышается иммунитет.

Растения, которые подкармливают подпиткой из овсянки, намного здоровее и сильнее другой рассады. Такое удобрение заменит множество магазинных и дорогостоящих подкормок.

В принципе, не стоит выбрасывать любую другую просроченную крупу. А весной при высадке культур нужно добавить в лунку 1-2 ст. л. крупы, и растение будет за это благодарно. К примеру, известно, что томаты очень любят манку.

А из овсяных хлопьев нужно приготовить подкормку по такому рецепту: 200 мл.хлопьев засыпать в блендер, залить поллитром воды и хорошо размешать. Затем перелить в банку и добавить 1 ст. л. сахара. Банку закрыть и поставить на 2-3 дня в теплое место.

Потом раствор перемешать и процедить. Перед использованием развести с водой - в соотношении 1; 5. Поливать рассаду со 2 недели после появления настоящих листочков. Повторять подкормку каждые 10-14 дней, пока рассада растет дома.