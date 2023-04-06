Филиппины пытаются вернуть мелкую рыбу, играющую ключевую роль в питании сельских жителей

Многолетнее давление рынка, отсутствие управления рыболовством и бесконтрольный перелов рыбы крупными коммерческими рыболовецкими компаниями привели к сокращению запасов мелкой рыбы, такой как сардины, от которой зависят сельские прибрежные общины страны с населением около 110 миллионов человек.

Данные о состоянии многих рыбных запасов отсутствуют, но природоохранная группа Oceana заявила, что более 75% рыболовных угодий страны истощены.



По словам Руперто Алерозы, активиста борьбы с бедностью, который на протяжении десятилетий занимается добычей мелкой рыбы, такой как сардины и круглый скад, в водах вокруг архипелага, проблема перелова рыбы особенно пагубна для беднейших слоев населения страны, многие из которых зарабатывают на жизнь рыболовством.

По его словам, мелкая рыба играет важную роль в рационе питания в тех районах Филиппин, где другие источники белка недоступны. Рыба используется в традиционных блюдах, таких как кинилау - блюдо из сырой рыбы, похожее на севиче.



"Мы, рыбаки, занимаем второе место в списке самых бедных в нашей стране", уступая лишь фермерам, сказал Алероза.