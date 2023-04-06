Сладка ягода смородина: какие подкормки обеспечат фантастический урожай

Как ухаживать за смородиной, чтобы всегда быть с хорошим урожаем? Для этого убрать листву из-под кустов, подсыпать под каждый по поллитра золы, прикопать картофельные очистки, замульчировать скошенной травой.

Шелуху от лука или те же картофельные очитки можно раскладывать под кусты даже зимой - растениям от этого будет большая польза.

Весной, когда начнут распускаться почки, под каждый куст смородины внести по 2-3 ст.л. карбамида, обработать куст 1%-ой бордоской жидкостью,через неделю - настоем луковой шелухи.

Перед цветением повторить обработку луковой шелухой - из расчета литр-полтора на куст. Когда завяжутся ягоды, растение нужно щедро полить раствором суперфосфата (2 ст.л. на 10 л воды). И снова опрыскать раствором луковой шелухи.

Осенью почву под кустарниками перекопать, внести овощные отходы, посыпать суперфосфатом (2-3 ст.л. на куст), золой, замульчировать травой.