Ученые из Университета Брауна запустили в космос ткани сердца

Образцы запустили в космос с космическим кораблем Cargo Dragon в рамках миссии SpaceX CRS-27.

По мнению ученых, это поможет выяснить, какие изменения происходят в тканях сердца в условиях низкой гравитации.

Астронавтов попросили ввести в ткани три вида лекарств, чтобы понять, смогут ли они предотвратить изменения в сердце человека во время полетов в космос.

Ученые считают, что нахождение тканей в условиях низкой гравитации поможет подробнее изучить процессы старения, которые в подобных обстоятельствах идут быстрее.