Песков: Россия не позволит недружественным странам обидеть Беларусь

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, после встречи двух лидеров в Кремле заявил, что Россия не даст Беларусь в обиду.

Россия не оставит Беларусь и не позволит ее обидеть в сложившихся неблагоприятных условиях.

Как полагает Песков, Беларусь соседствует с государствами, которые враждебно к ней настроены и могут повести себя непредсказуемо.

Так как Россия и Беларусь - это союзное государство, то "в обиду никто никого не даст".

Пресс-секретарь уверен, что в текущих сложных политических условиях "нужны меры предосторожности", и Россия со своей стороны будет активно этому содействовать.