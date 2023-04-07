Согласно опросу СNN, большая часть США не желает видеть Байдена президентом в 2024 году

В марте иностранный телеканал организовал соцопрос, в котором приняли участие почти 1,6 тыс. американских совершеннолетних граждан.

По итогам опроса стало понятно, что оставить Джо Байдена на второй срок хотят 32% населения.

Как выяснилось, больше всего недовольных нынешним президентом оказалось в числе лиц младше 35 лет.

Из этой категории участников опроса только 26% пожелали повторного избрания действующего Главы США в следующем году.

Также опрос показал, что рейтинг одобрения правящего американского президента снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

Так, в январе он составляла 45%, в марте этот показатель упал до 42%.