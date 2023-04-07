Дмитриев, претендовавший на пост президента Беларуси, получил полтора года колонии

По сообщению БЕЛТА, Андрею Дмитриеву предъявили обвинения за активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок и сопровождавшихся явным неповиновением законным требованиям представителей власти.

Такие действия привели к сбою в работе транспорта и предприятий. Признаки более тяжкого преступления не выявлены.

Экс-кандидат в президенты признал себя виновным. В назначенный судом срок наказания зачтется время пребывания под арестом во время следствия.

Арест, наложенный ранее на имущество Дмитриева, судом был отменен.

Как известно, Андрей Дмитриев приговорен к полутора годам колонии общего режима, хотя прокурор настаивал на двух годах.