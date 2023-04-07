Посол КНР в России заявил: у Запада нет полномочий давать указания Пекину по украинскому вопросу

Китайский дипломат настаивает на том, что государства Запада не должны давать его стране указания о том, какую позицию занимать в отношении украинского кризиса.

Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него.

Чжан Ханьхуэй сделал напоминание о том, что Китай с самого начала СВО был сторонником мирных переговоров и выступал против военных действий в Украине.

Кроме того, КНР не отправляла оружие ни одной из сторон, участвующих в конфликте.

Беседуя с "Известиями" дипломат Китая добавил, что Россия не испытывает страха перед Западом, на это указывает позиция, занимаемая Москвой по тайваньскому вопросу.