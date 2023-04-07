Политолог Польши с недовольством отметил «американскую школу» в поведении Зеленского в Варшаве

Заместитель директора Института международных отношений и общественной политики Ягеллонского университета в польском Кельце отметил, что и жесты, и манера поведения украинского лидера во время посещения Варшавы все время напоминали американскую школу.

При этом Сокала заявил об упущенной возможности вызвать Зеленского на разговор о Волынской резне, которая по-прежнему является актуальной и болезненной темой для большинства поляков.

Украинцы не хотят говорить об этом на высоком политическом уровне, это их дело. Но мы должны использовать такие возможности, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня, пусть даже неожиданно. В конце концов, мы находимся в более выгодном положении, как бы цинично это ни звучало.

С таким комментарием выступил польский аналитик.