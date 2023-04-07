Актриса Эмили Ратаковски объявила, что уходит из кино

Эмили Ратаковски заявила, что хочет уйти из кино. Модель также высказала свое мнение в связи обвинениями в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ее бывшего мужа, сообщает Сплетник.ру.

На счету 31-летней звезды не только успешная карьера модели, но и несколько киноработ. Эмили сыграла любовницу героя Бена Аффлека в кинофильме "Исчезнувшая" в 2014-м году. И после этого модель и ее команда стали искать ей подходящие роли, которые подтвердили бы, что Ратаковски "серьезная актриса".

Она снялась с актером Заком Эфроном в ленте "128 ударов сердца в минуту" и с Эми Шумер - в фильме "Красотка на всю голову". На ее счету есть и другие картины.

Но Ратаковски заявила, что продюсеры больше внимания обращали на ее внешность, нежели на актерский талант, и это стало причиной решения звезды покинуть Голливуд.

Я не думала: "О, я настоящая актриса, это мой выход". Чувствовала себя куском мяса, который постоянно обсуждали люди и говорили: "Есть у нее что-нибудь еще, помимо груди?" — поделилась Ратаковски.

В начале 2020-го года модель уволила своего агента, менеджера и коммерческого представителя. По словам Эмили, она устала предпринимать попытки сделать себя "приемлемой для влиятельных мужчин в Голливуде".

Я не доверяла им, — сказала Эмили. Я решила, что могу сама справиться с телефонными звонками, и буду принимать все решения. Никто из них не думал о моих интересах.

Ее точку зрения подтвердили обвинения, которые несколько женщин выдвинули в адрес ее бывшего мужа, продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Женщины заявили, что их заставляли спать с ним в обмен на роли в фильмах.