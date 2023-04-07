Пикировка перцев: как это сделать, чтобы получить большой урожай

Правильно сделанная пикировка перцев повышает стрессоустойчивость рассады, оказывает стимулирующее воздействие на рост корневой системы, препятствует возникновению болезней.

Процедура необходима еще и потому, что растения, находящиеся в общем ящике, мешают друг другу нормально развиваться, конкурируя за питательные вещества, воду и солнечный свет.

Для пикировки необходимы 0,5-лировые пластиковые или торфяные стаканчики (горшочки) с дренажными отверстиями, небольшой совок (можно использовать столовую ложку), а также специальный грунт для рассады, который можно приобрести в магазинах или на рынке.

Примерно за 2-3 часа до пикировки рассаду перцев необходимо тщательно полить, поскольку смоченный корневой ком намного проще отделить от общего грунта.

В зависимости от развитости корневой системы горшочки заполняют наполовину, на треть или на четверть рассадным грунтом. Затем растение вставляется в горшок, после чего свободное пространство также заполняется грунтом (но не до самого верха, поскольку нужно оставить место для полива).

Слишком уплотнять грунт не стоит, лучше впоследствии досыпать его дополнительно, если он начнет оседать после полива (для него нужно использовать отстоянную воду комнатной температуры).