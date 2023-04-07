Цветет клубника, а ягод нет: как определить причину такого явления

Причины того, что клубника после щедрого цветения не радует хорошим урожаем, могут быть самыми разными. Например, из-за растений-засорителей. Есть такое растение, как жмурка - оно похоже на клубнику, в том числе и его цветы. Понятно, что ягод в таком случае не дождаться.

Ягода не появляется после цветения клубники из-за малинно-земляничного долгоносика. Это маленький черный жук примерно в 2-3 мм ростом. Он питается листьями, черешками, а потом - бутонами клубники. Заметив такого вредителя, грядки с клубникой надо опрыскать Актелликом либо Фуфаноном.

В идеале это нужно сделать за неделю до цветения. Такую обработку желательно повторить и после сбора урожая.

Цветки и завязи могут повредиться также из-за вовзратных заморозков. В итоге ягоды либо не будет, либо она будет недоразвитой. Потому при похолодании нужно укрыть грядку на ночь.

Ягоды могут не завязаться из-за плохого опыления. Сделать эту работу пчелам и шмелям могут помешать затяжные дожди.