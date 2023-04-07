Диетолог Бобровский назвал самую дешевую и полезную рыбу

Эксперт в вопросах питания Андрей Бобровский назвал виды рыб, которые соответствуют оптимальному соотношению "цена-качество-польза".

Диетолог не отрицает, что, чем больше разных видов рыбы употребляет человек, тем лучше, но достаточно придерживаться так называемого правила "4 С".

Суть утверждения в употреблении сардины, салаки, сельди и скумбрии.

Бобровский утверждает, что любая рыба благотворно влияет на продолжительность жизни, а перечисленные ее виды к тому же соответствуют оптимальному соотношению "цена-качество".

Специалист заметил, что секрет регионов, славящихся большим количеством долгожителей, именно в употреблении рыбы, жиры в составе которой снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.