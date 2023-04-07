Папа Римский предложил перемирие на Украине сроком на две недели

Эти слова Римского Папы передал журналистам информационного агентства ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

Как заявил Севастьянов, следующая неделя — пасхальная для католиков, а потом —пасхальная неделя для православных. В связи с этим Папа Римский сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на католическую и православную пасхальные недели.

Иначе говоря, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие.

Католическая Пасха в этом году отмечается 9 апреля, православная — 16 апреля. Предложение Папы Римского относительно возможного перемирия пока не было прокомментировано российской или украинской стороной, также на эту тему пока не высказывались Евросоюз и США.