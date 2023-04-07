Установить парник без ошибок помогут советы опытного дачника

Небольшие парники с дугами устанавливают весной для выращивания овощей и получения более раннего и богатого урожая.

Для таких парников дачники используют подручный материал или покупают готовые наборы в специализированных магазинах.

Частые ошибки при установке парника:

1. Неудачное место

Выбирайте солнечное, защищенное от ветра место, которое хорошо прогревается. Парник нельзя устанавливать в низине, так как там будет постоянный застой влаги. Подойдет небольшая возвышенность или ровный участок.

2. Неудобные дуги

Лучше всего для парника подходят крепкие цельные дуги, а не те, которые собираются из частей. Разборные дуги со временем деформируются и расшатываются, части можно потерять.

Не экономьте на количестве дуг - их должно быть достаточно, чтобы конструкция не развалилась при сильном ветре. Поэтому, чем больше, тем лучше.

Самыми надежными являются дуги из металлических (алюминиевых) или пластиковых труб, на которых не бывает коррозии.

3. Ненадежный материал для укрытия парника

Для укрытия временных парников используют пленку или нетканый материал. Самым надежным укрытием на сегодняшний день считается прочная износоустойчивая пленка. Важное значение при выборе покрытия имеет толщина дуг. Чем дуги тоньше, тем легче и тоньше должен быть материал, так как каркас может прогнуться под тяжестью укрытия.

4. Использование старой износившейся пленки или нетканого материала.

От такого парника будет мало пользы. Он может порваться от непогоды в любой момент и растения пострадают. С таким укрытием вы только намучаетесь. Более того, на старом материале живут болезнетворные микробы, которые способны погубить огородные культуры.

5. Неудачная высота

Конструкция не должна быть слишком высокой и слишком низкой. Оптимальная высота – 70-80 см.

В тесных условиях растения хуже развиваются, а парник, в котором слишком большое пространство, плохо защищает растения от низких температур.