Свеклы огромный урожай: чем подкормить корнеплод, чтобы его вкус был сладким

Какое питание нужно обеспечить свекле, чтобы труды по уходу за овощем окупились сторицей? Опытные дачники советуют: в период вегетации растение надо удобрить 2-3 раза. Особенно в этом нуждаются средние и поздние сорта.

Для первой подкормки (как только появятся всходы) нужно использовать органические удобрения.

И первым приготовить маточный настой коровяка либо лежалого куриного помета (1 кг на 10 л воды). Настоять 4-5 дней, развести водой в соотношении 1:10, добавить 1 г борной кислоты - для защиты от гнили сердечка.

Чтобы не обжечь листья, раствор надо вылить в междурядье. После подкормки полить растения по листьям. Если нет возможности подкормить органикой, нужно размешать в 10 л воды 200-300 г золы и 30 г нитрофоски.

Второй раз попотчевать культуру через 2 недели: фосфорно-калийными удобрениями с добавлениями микроэлементов (бор, марганец, магний, цинк).

В третий раз подкормить свеклу в период смыкания ботвы. Для этого полить грядку по междурядьям раствором фосфорно-калийных удобрений (35г/кв.м).