Председатель дачного кооператива поделился секретом, как защитить плодовые деревья от болезней и вредителей

Председатель дачного кооператива «Росинка плюс» — опытный садовод с большим стажем. Он дал несколько рекомендаций относительно того, как предотвратить заболевания плодовых деревьев и защитить их от вредителей.

Важное условие — правильный выбор саженцев. Многие недобросовестные поставщики продают уже заболевшие деревья. Поэтому покупать саженцы необходимо в надежных, проверенных питомниках с безупречной репутацией и многолетним стажем работы.

Несколько раз в год необходимо обрабатывать деревья от болезней и от вредителей. Как минимум, это нужно делать четыре раза в год: дважды весной (от болезней и от вредителей) и осенью (аналогично). Для этого используются соответствующие препараты, которые в обилии представлены в магазинах. Еще лучше, если удастся обработать сад в то время, когда на нем появятся размером с горошину, и еще раз — через две-три недели после этого.

При покупке препаратов помните, что одни из них предназначены именно от болезней, другие — от вредителей. Информация об этом есть на упаковке. Но в последнее время появились новейшие препараты, которые одновременно помогают и от болезней, и от вредителей (например, «Чистый сад»). Использование таких средств позволяет обрабатывать сад весной и осенью не по два раза, а по одному.

Также необходимо белит стволы деревьев специальной побелкой осенью и весной. Чтобы защитить их от ползающих насекомых, можно закрепить на стволе специальную клейкую ловушку. При этом важно следить за тем, чтобы окружающая трава и прочая растительность не касались ствола или ветвей дерева выше установленной ловушки (в противном случае у вредителей появятся обходные пути).